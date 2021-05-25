Горняк22: «Грусть и тоска». Барнаульский комментатор «Матч ТВ» высказался о скандале

Михаил Меламед Фото: instagram.com/mishamelamed

Он сравнил важность и масштаб стартов для города с Олимпиадой. Меламед отметил, что не знает всех нюансов истории, но в конфликте всегда виноваты две стороны

Конфликт вокруг трансляции второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле влечет за собой потери как для региона, так и для обычных зрителей. Такое мнение выразил комментатор «Матч ТВ», уроженец города Михаил Меламед. Эмоциональный пост об этом он опубликовал в Instagram.

«Боль. Просто грусть и тоска от того, что первое и, кто знает, возможно, последнее, мероприятие планетарного масштаба в моём родном городе, которое должно было стать праздником и гордостью для всего региона, прогремело на весь мир грандиозным скандалом и разборками», – написал он.

Он сравнил важность и масштаб стартов для города с Олимпиадой. Меламед отметил, что не знает всех нюансов истории, но в конфликте всегда виноваты две стороны.

«В итоге страдают те, кто вообще ни в чём не виноват. Львиная доля зрителей просто никогда не увидит эти соревнования. И мой город не увидят. И не услышат о нём множество интересного. И соответственно не захотят поехать сюда, побывать на нашем магическом Алтае», – отметил Меламед.

Комментатор также посетовал на то, что фанаты спорта оказались лишены встречи с его известным коллегой Дмитрием Губерниевым».

«А именно на Губерниева, а не на греблю, пришла бы ну уж половина-то зрителей точно», – считает журналист.

В конце поста он призвал подписчиков «придти на греблю» – посетить соревнования в Барнауле, или включить их трансляцию на своих экранах.

18 мая генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки написала открытое гневное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она возмутилась из-за того, что алтайские чиновники, по ее мнению, нерадиво подошли к вопросу выбора вещателя этапа, который проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. Конкурентом канала на тендер оказалась тюменская компания «Регион Телеком».

Канделаки посчитала, что эта организация «заведомо неспособна обеспечить трансляцию и освещение стартов на сравнимом с «Матч ТВ» уровне». Позже ей также в открытом письме жестко ответили другие стороны конфликта.

ТОЛК