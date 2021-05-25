Горняк22: Губерниеву нашли замену на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле

Андрей Крайтор и Юрий Чебан в комментаторской будке Фото: "Вечерний Барнаул"

Крайтор выступал за Алтайский край, участник Олимпийских игр в Рио, ныне — тренер женской сборной Китая. Украинец Чебан — двукратный олимпийский чемпион, тренер сборной этой страны

Первый день соревнований второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле комментировали известный каноист Андрей Крайтор и двукратный олимпийский чемпион из Украины Юрий Чебан. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».

Для первого работа в комментаторской будке оказалась дебютом.

«Поначалу было волнительно, вроде знал, что говорить, но не всё получалось. Потом Юра Чебан подключился, стало легче, а в конце вообще расслабился», – поделился Крайтор.

Он отметил, что первоначально планировал выступить экспертом в финале соревнований, о том, что он будет работать в первый день, ему сказала буквально накануне. Спортсмен выразил готовность «если нужно» вновь сесть в комментаторское кресло.

Ранее алтайские власти широко анонсировали работу на стартах известного комментатора Дмитрия Губерниева, однако в последнюю минуту он сообщил об отмене поездки из-за конфликта телеканала «Матч ТВ», на котором служит, с организаторами трансляции.

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