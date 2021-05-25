Горняк22: ICF может провести Чемпионат мира на гребном канале Барнаула

этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Виталий Барабаш

Для этого Всероссийская федерация гребли должна подать соответствующую заявку. Министр спорта РФ Олег Матыцин уже оценил такую возможность

В Международной федерации каноэ (ICF) рассчитывают на проведение новых соревнований в Барнауле. Об этом во время второго этапа Кубка мира по гребле, который проходит в городе, заявил вице-президент организации Томас Конецко.

«ICF обещает, что мы обязательно вернемся в Барнаул, если Всероссийская федерации гребли на байдарках и каноэ подаст заявку», – цитирует спикера ТАСС.

Он назвал «лучшим решением» то, что ICF три года назад дала право проведения кубка мира именно столице Алтайского края.

«Для России мечта, чтобы здесь прошел чемпионат мира. Все международные требования на этой площадке выполняются», – прокомментировал журналистам готовность барнаульского канала министр спорта РФ Олег Матыцин.

Второй этап Кубка мира по гребле проходит в Барнауле с 20 по 23 мая.

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