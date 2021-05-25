Горняк22: Ажиотаж наблюдается в заключительный день соревнований на гребном канале

этап Кубка мира по гребле Фото: Толк

На кадрах видно, что трибуны заполнены людьми. При этом автобусы продолжают подвозить болельщиков к гребному каналу

Сегодня, 23 мая, в Барнауле заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. С утра трибуны заполнены болельщиками. Вероятно, на ажиотаж повлияли выходной день и теплая погода.

В первые дни соревнований людей было значительно меньше.

Барнаульцы поделились впечатлениями о мероприятии. Они признались, что им нравятся соревнования и они пришли, чтобы поболеть за своих спортсменов.

На площадке работают палатки с сувенирами. Особенной популярностью пользуются товары с символикой мероприятия – кепки, банданы, брелки и т. д.

Сегодня также состоится праздничное закрытие соревнований и награждение победителей.

Напомним, в Барнауле проходит второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Первый состоялся в Венгрии буквально за неделю до соревнований на Алтае.

ТОЛК