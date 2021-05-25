Горняк22: Было сложно: Томенко выступил на закрытии этапа Кубка мира по гребле

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

Глава региона подчеркнул, что на несколько дней Барнаула стал центром мировой гребли, и это очень почетно для Алтайского края

23 мая в Барнауле началась церемония закрытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выступая на сцене, отметил, что спортсменам пришлось соревноваться в непростых условиях.

«Было и холодно, и дождливо, но сложные условия проведения соревнований еще раз подчеркнули и мужество, и целеустремленность, и спортивный характер гребцов», – сказал он.

По словам главы региона, гребля в исполнении лучших мастеров доставила «искренние впечатления, удовольствие и эмоции».

Он добавил, что теперь Барнаул будет ждать и готовиться к новым встречам.

Ранее сообщалось, что ажиотаж наблюдается в заключительный день соревнований на гребном канале.

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