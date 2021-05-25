Горняк22: «Взошла звезда»: председатель краевой федерации гребли высказался о комментаторе

Виктор Шамков Фото: canoesport.ru

Дмитрий Губерниев не смог приехать на этап Кубками мира в Барнаул, чтобы комментировать соревнования, так как его телеканал не был выбран в качестве транслятора

Председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков на церемонии закрытия этапа Кубка мира в Барнауле заявил, что праздник состоялся, несмотря слова «некоторых скептиков».

Также он отметил отличную работу комментатора Андрея Крайтора.

«Не могу не сказать про Андрея Крайтора — взошла звезда шоумена и крутого комментатора, так как есть некоторые люди, которые переживают по этому поводу», – сказал он.

Ранее алтайские власти широко анонсировали работу на стартах известного комментатора Дмитрия Губерниева, однако в последнюю минуту он сообщил об отмене поездки из-за конфликта телеканала «Матч ТВ», на котором служит, с организаторами трансляции.

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