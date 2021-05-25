Горняк22: Шквалистый ветер внес коррективы в расписание Кубка мира по гребле

этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Виталий Барабаш

После жаркого дня к вечеру в городе поднялся сильный ветер. Это повлияло на соревнования второго этапа Кубка мира по гребле

К вечеру 23 мая в Барнауле поднялся сильный ветер. Из-за этого на гребном канале приостановили состязания. В частности, отменили гонку на 5 тыс.метров среди мужчин.

Предполагалось провести рестарт, однако из-за погодных условий его отменили вовсе. Это было последнее состязание на этапе.

Напомним, в Барнауле завершается второй этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Первый состоялся в Венгрии буквально за неделю до соревнований на Алтае.

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