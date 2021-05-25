Горняк22: «Колоссальная работа»: Барнаул похвалили за организацию этапа Кубка по гребле

Кубок. Гребля Фото: Толк

В Барнауле закончился этап Кубка мира по гребле. 23 мая на гребном канале проходит церемония закрытия мероприятия

Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко на закрытии этапа Кубка мира по гребле заявил, что в Барнауле он увидел «удивительное гостеприимство» и отличную работу организаторов.

«Мы насладились спортом и увидели гостеприимство, которое мало где встретишь. Условия для соревнований великолепные, организаторы проделали колоссальную работу. Все было организовано на высочайшем уровне», – сказал он.

Конецко добавил, что спортсмены получали удовольствие от нахождения здесь. Однако он выразил сожаление, что приходится покидать Алтай, добавив, что домой они «увезут прекрасные воспоминания».

Напомним, что 23 мая в Барнауле проходит церемония закрытия этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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