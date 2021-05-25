Горняк22: Барнаульский «Коммунальщик» обыграл питерскую команду на выезде

Фото: Алтайский спорт

Барнаульские девушки поехали в Санкт-Петербург на соревнования, и 21 и 22 мая провели игры, одержав в обеих победы

Барнаульский «Коммунальщик» дважды обыграл команду «Санкт-Петербург – УОР № 2» во втором туре чемпионата России по хоккею на траве в женской Суперлиге, сообщает «Алтайский спорт».

Так, в первом матче барнаульская команда выиграла со счетом 2:1, а во втором – 3:2.

Ранее сообщалось, что в Барнауле прошел финал алтайской лиги по дзюдо.

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