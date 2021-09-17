Горняк22: Полиция Бийска проверяет сообщение об обстреле пассажирского автобуса

Остановка автобусов на квартале АБ. Бийск Фото: Скриншот с камер digibi.ru

Горожане сообщают, что инцидент с обстрелом произошел вечером 15 сентября на квартале АБ – это один из спальных районов Бийска

В соцсетях Бийска появилась информация о том, что вечером 15 сентября неизвестные обстреляли городской пассажирский автобус, который следовал по маршруту №35 по кварталу АБ. Об этом сообщает группа «Инцидент Бийск».

«Обстреляли автобус вчера вечером на Декабристов. Пассажиры в шоке, что происходит в городе? Совсем неадекватные жители?» – написали бийчане.

В соцсетях бийчане пишут комментарии, что «город снова вернулся в 90-е годы». Другие горожане уверяют, что на всем пути следования автобусов по кварталу АБ есть камеры видеонаблюдения, поэтому виновных, если они были, «обязательно найдут». Некоторые бийчане предположили, что дети стреляли из рогаток или в стекло автобуса просто прилетел камень.

Однако в пресс-службе ГУ МВД России «Бийское» сообщили, что информации об обстреле от автоперевозчиков не поступало. Сейчас полиция проводит предварительную проверку по опубликованной в соцсетях информации.

Интересно, что мнимый или настоящий обстрел автобуса случился на участке улицы, на которой долгое время шел ремонт, – движение по обновленной дороге пустили лишь во второй половине дня 15 сентября.

ТОЛК