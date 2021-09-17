Горняк22: Полиция Барнаула получила сообщение о подготовке взрыва в Санкт-Петербурге

Полиция Фото: Виталий Барабаш

В пресс-службе администрации рассказали, что сообщение отрабатывается профильными службами. Информации о обнаружении взрывчатки не поступило

В Барнауле полицейские получили звонок о подготовке взрыва одного из банков Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Неизвестный заявил, что взорвет финансовую организацию в Дегтярном переулке. По предварительным данным, после проверки информация о взрывном устройстве в здании не подтвердилась.

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга рассказали, что 14 сентября барнаульские полицейские связались с местным отделением МВД и сообщили о звонке. По их информации, звонивший заявил, что собирается взорвать банк по адресу: Дегтярной переулок, 11.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай пьяный мужчина сообщил о бомбе в сельской школе. Инцидент произошел 2 сентября в Онгудайском районе. По словам местного жителя, он решил так пошутить. Против него возбудили уголовное дело. Кроме того, он должен будет возместить причиненный ущерб.

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