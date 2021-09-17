Горняк22: На отдыхе в Турции умер четырехлетний россиянин

Больница Фото: pixabay.com

По словам следователей, они собираются назначить судебные экспертизы и затребовать документы о лечении мальчика в Турции

9 сентября в Турции четырехлетний мальчик из России скончался в одной из больниц страны, сообщает пресс-служба московского следкома.

По данным следствия, ребенка госпитализировали из-за не проходящих несколько дней симптомов отравления. На следующий день он умер в больнице Антальи, несмотря на оказанную помощь. В Турции мальчик находился с родителями. По их словам, накануне трагедии они не заметили ничего подозрительного.

К следователям обратился родственник семьи. Родителей мальчика допросят после возвращения в Россию. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Египте российскую туристку насмерть сбил грузовик. Ее муж получил легкие травмы, которые не потребовали госпитализации. Их несовершеннолетняя дочь не пострадала. Семья ехала в автобусе из Хургады в Каир.

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