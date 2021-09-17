Горняк22: Бийская пенсионерка за три месяца перевела мошенникам 2 млн рублей

Мошенники Фото: pexels.com

Женщина регулярно снимала деньги и перечисляла их по указанным номерам – мошенники действовали по старой схеме «Звонок из банка»

В отдел бийской полиции обратилась за помощью 73-летняя бийчанка. Пожилая женщина рассказала, что все лето ей звонили мошенники и, представляясь сотрудниками банка, рассказывали, что на ее счет якобы совершается атака и нужно деньги со счета переложить в защищенную ячейку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Бийчанка частями снимала деньги со своего счета и переводила их по тем номерам, которые ей указывали звонящие. Для того чтобы женщина поверила, ей периодически звонили якобы представители правоохранительных органов и настаивали на сотрудничестве с «менеджерами из банка».

Таким образом за три месяца женщина перевела на чужие счета 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ТОЛК