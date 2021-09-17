Горняк22: В Бийске вандалы сломали уличные тренажеры прямо в центре города

Уличные тренажеры на Петровском бульваре, Бийск Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Бийчане считают, что причина такого отношения к общественным местам города в том, что за территориями никто не следит и там не установлены камеры видеонаблюдения

В соцсетях бийчане пожаловались на то, что уличные тренажеры для тренировок в парке на Петровском бульваре, а также у школы №1 и в поселке Льнокомбината пострадали от вандалов. Фото бийчане опубликовали в «Инцидент Бийск», добавив, что тренажеры стали опасными для занятий.

Бийчане считают, что если такое происходит в центре города, на глазах у полиции, то что говорить об отдаленных районах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инцидент Бийск (@incident_22)

Администрация Бийска довольно быстро ответила на жалобы бийчан, сообщив, что о проблеме уже знают и что тренажеры обязательно заменят, однако процесс этот будет не быстрым.

«Ищем средства, объявляем конкурс на поставку и установку и так далее, все это время и деньги. Мы не можем у каждого тренажера поставить по надзирателю, давайте вместе беречь наш город», – обратились представители мэрии к горожанам.

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