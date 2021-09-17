Горняк22: День секретаря в России 2021: история, традиции и поздравления

Секретарь. Офис. Работа Фото: pixabay.com

Международный день секретаря отмечают весной, но в России есть свой собственный праздник, который встречают в третью пятницу сентября

Когда День секретаря в 2021 году

День секретаря отмечают ежегодно в третью пятницу сентября. В 2021 году этим днем будет 17 сентября.

История Дня секретаря

Праздник в 2005 году придумало объединение офис-менеджеров крупных городов нашей страны. Они предложили поддержать традиции Всемирного дня секретаря и придумали подобный праздник в России. Об этом пишет портал calend.ru.

Инициативу поддержали журналисты электронного журнала «Секрет@рь» и призвали сделать праздник в их честь. Власти согласились с необходимостью его появления, с тех пор у российских секретарей есть свой день в году.

Международный день секретаря ежегодно отмечают в среду последней полной недели апреля.

Традиции Дня секретаря

Офис Фото: pixabay.com

Свой профессиональный праздник виновники торжества отмечают на рабочем месте. Некоторые руководители награждают сотрудников отгулом в этот день, премией или памятными подарками.

Многие компании в День секретаря устраивают корпоративные вечеринки, на которых поздравляют своих помощников.

Поздравления с Днем секретаря

Поздравляю с Днём секретаря. Желаю всегда и легко находить место для каждой папки, для каждого документа, для каждого слова, для каждой идеи, для каждой мелочи. И пусть работа исключает усталость, пусть обеспечивает хорошую зарплату. Здоровья, безупречного таланта и большой удачи тебе, замечательный секретарь.

Желаю, чтобы рабочие будни пролетали быстро и налегке, чтобы в телефонной трубке всегда звучали добрые и приветливые голоса. Пусть начальство ценит Ваш труд и дарит премиальное вознаграждение. С днем секретаря!

Без вас, дорогие секретари, все дела шли бы гораздо медленнее. Ведь кто, кроме вас за считанные секунды найдет нужные бумаги, сделает правильные звонки? Без вас — как без рук. Поэтому желаем вам терпения в вашей нелегкой работе, и чтобы эта работа не забывала приносить удовольствие. С праздником!

Я желаю на работе не уставать, чтобы все бумаги были подписаны вовремя, все встречи назначены, а чай и кофе никогда не остывали. Пусть начальник пожимает руку и хвалит за проделанную работу!

Источник

ТОЛК