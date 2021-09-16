ГОРНЯК22 17.09.2021
Спорт

Горняк22: У 12,5 тысячи барнаульцев до двух суток не будет горячей воды

Горняк22
16 часов Ago

Горячая вода Фото: pixabay.com

В Железнодорожном районе предстоит устранить аварийное повреждение на водоводе, а в Индустриальном планово заменить теплосеть

В Барнауле 16 сентября у 12,6 тысячи жителей города отключат горячую воду. Об этом предупреждает Сибирская генерирующая компания в своем телеграм-канале.

В Железнодорожном районе предстоит устранить повреждение на водоводе, в связи с этим у части жителей подачу ресурса ограничат с 12.00 до 24.00. В Индустриальном горячей воды не будет с 9.00 и вплоть до 12.00 18 сентября – здесь энергетикам нужно заменить теплосеть.

Всего под отключение попадут 90 многоквартирных домов, несколько частных домовладений, один детский сад, две школы и два медучреждения.

СГК публикует список попадающих под ограничение объектов.

Ранее энергетики рассказали, когда завершат ремонт сетей на Ядринцева в Барнауле.

ТОЛК

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