Горняк22: В Москве суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора

Михаил Ефремов Фото: кадр из youtube.com

Защитники артиста рассказали, что в заключении у Ефремова обострилась астма и произошел отек Квинке, а также начались проблемы со зрением

15 сентября в Москве второй кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, сообщает РИА Новости.

«Приговор суда и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения», – объявил судья.

Адвокаты артиста просили снизить срок из-за слабого здоровья Ефремова: органического расстройства личности и алкогольной зависимости. Кроме того, они попросили перевести его в колонию-поселение из колонии общего режима.

Во время рассмотрения жалобы, актер выступил с речью, в которой сказал, что хочет выйти и помогать людям, которые пострадали от его действий. Прокуратура заявила, что Ефремов не может приносить пользу обществу.

Напомним, что 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов врезался в фургон «Лада», водитель которого скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем ему снизили срок до 7,5 года.

Ранее в интервью он рассказал, что рассчитывает на смягчение приговора. Актер также рассказал, что несколько месяцев привыкал к жесткому режиму дня и работе на швейном производстве.

ТОЛК