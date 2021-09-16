ГОРНЯК22 17.09.2021
Спорт

Горняк22: Пропавшие из барнаульского двора «Школьницы» нашлись

Горняк22
16 часов Ago

Скульптура на реставрации Фото: instagram.com/urban.alt

Оказалось, что фигурки на реставрацию забрал один из жителей домов, расположенных поблизости — со временем скульптура стала ветшать

Пропавшая из барнаульского двора скульптура «Школьницы» нашлась. Об этом сообщает сообщество urban.alt.

Ранее местные жители рассказали в соцсетях, что не обнаружили на постаменте фигурки, которые установили здесь еще в 50-60 года прошлого века.

«История оказалась с хорошим финалом – один из жителей соседнего дома сообщил, что скульптура на реставрации и скоро вновь займёт свое место», – говорится в публикации.

Скульптурная композиция «Школьницы» стояла во дворе сталинских домов Барнаула на Ленина 70 и 72. В советские время возле нее принимали в пионеры, для жителей округи она стала местной достопримечательностью.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22
16 часов Ago
Елена Безрукова Фото: instagram.com/eebezrukova76 Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова провела онлайн-конференцию, на которой ответила на интересующие жителей вопросы Выбор...
Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22
16 часов Ago
Елена Безрукова Фото: instagram.com/eebezrukova76 Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова провела онлайн-конференцию, на которой ответила на интересующие жителей вопросы Выбор...
Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22: Министр алтайского минкультуры открестилась от сайдинга на сельских ДК

Горняк22
16 часов Ago
Елена Безрукова Фото: instagram.com/eebezrukova76 Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова провела онлайн-конференцию, на которой ответила на интересующие жителей вопросы Выбор...

Читать по теме:

ВТОПЕ: