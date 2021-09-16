Горняк22: В Республике Алтай работник автомойки угнал машину начальника и помял три авто

Полиция Фото: pixabay.com

В настоящее время полицейские устанавливают владельцев поврежденных автомобилей, а также определяют степень причиненного ущерба

14 сентября в Горно-Алтайске 20-летний пьяный местный житель угнал Toyota Land Cruiser своего начальника и помял три машины и забор, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что мужчина выпил алкоголь на автомойке, где работал, и решил угнать автомобиль начальника, чтобы покататься по городу. Сам владелец автомойки взял внедорожник в долгосрочную аренду в Новосибирске.

Молодой человек завел двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и скрылся. На одной из улиц он не справился с управлением и врезался в три припаркованные на обочине машины, а также забор частного дома.

После этого его заметили сотрудники ДПС и задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело, а также составили административный протокол.

Ранее автомобиль слетел с трассы под Заринском. Авария случилась вечером 14 сентября на выезде из города. По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении главной и второстепенной дорог: одна из машин не уступила проезд другой.

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