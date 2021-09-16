Горняк22: В России будут давать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей

Отец Фото: pixabay.com

В минтруде отметили, что законопроект будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Планируется потратить более 10,4 млн рублей

С 2022 года российские семьи, где отец является родителем, а супруга – усыновителем ребенка от суррогатной матери, будут получать маткапитал, сообщают «Известия».

«По решению Конституционного суда семьи, где мужчина – единственный родитель второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года или первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а его супруга – усыновитель, начнут получать маткапитал», – рассказали в пресс-службе минтруда.

В настоящее время в России не ведется государственный учет детей от суррогатных матерей, так как эту услугу предоставляют в частных клиниках. По данным Европейского центра суррогатного материнства, в стране ежегодно рождается примерно 22 тысячи таких детей.

Ранее «Толк» сообщал, что большинство жителей Алтайского края тратят материнский капитал на жилье.

Всего ПФР выдал в регионе более 196 тысяч сертификатов, из них 161 тысячу использовали для улучшения жилищных условий. 10 тысяч семей потратили деньги на образование детей.

ТОЛК