Горняк22: День охраны озонового слоя 2021: дата празднования, история и традиции

Погода. Солнце. Небо Фото: pexels.com

Озоновый слой – важная часть атмосферы, которая защищает планету от воздействия доли солнечной радиации. В этот день важно говорить о его сохранении

Когда отмечают День охраны озонового слоя

Международный день охраны озонового слоя отмечают ежегодно 16 сентября. Девизом праздника стали слова: «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой». Об этом сообщает портал calend.ru.

История Дня охраны озонового слоя

Праздничным днем 16 сентября провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1994 году. Дату установили в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.

Именно в этот день в 1987 году 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, в котором говорится о том, что они должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Традиции Дня охраны озонового слоя

Небо. Атмосфера Фото: pixabay.com

Международный день охраны озонового слоя каждый год посвящен определенной теме. В 2021 году она звучит так: «Монреальский протокол: Обеспечение прохлады для нас, нашей еды и нашей вакцины».

Считается, что лучший способ отметить праздник – рассказать о важности озонового слоя и важности его защиты.

16 сентября в школах организуют классные часы, которые посвящены темам озонового слоя и изменениям климата. Многие студенты пишут к этому дню эссе, чтобы углубиться в мему, и отправляют их на конкурсы.

Что такое озоновый слой

Озоновый слой – это тонкий газовый щит, который защищает нашу планету от губительного воздействия доли радиации от солнца и способствует сохранению жизни на Земле. Истощение озонового слоя опасно для всей биосферы и всего живого.

ТОЛК