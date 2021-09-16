Горняк22: Почти как летом: тепло до +25 градусов пришло 16 сентября в Алтайский край

Сентябрь. Погода Фото: pixabay.com

Трехдневное потепление сейчас установилось в регионе. Однако уже к выходным столбики термометров вновь поползут вниз и вернутся дожди

Мини-бабье лето продолжается в Алтайском крае. Так, днем 16 сентября потеплеет до +20…+25 градусов. Осадков в этот день не ожидается, но утром местами возможен туман. Теплый южный ветер подует со скоростью 2-7 м/с и порывами до 12 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг воздух прогреется до +20….+22 градусов. Без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

В пятницу, 17 сентября, синоптики прогнозируют тепло до +26 градусов и без осадков. К выходным вернется похолодание до +15 и небольшие дожди.

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