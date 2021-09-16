Горняк22: Осеннее равноденствие 2021: зачем нужно ждать этот день

Осень Фото: pixabay.com

В 2021 году день осеннего равноденствия будет наделен мощной созидательной силой. По мнению астрологов, это будет очень благоприятный день

Какого числа День осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие – это время равенства лета и осени. В 2021 году день осеннего равноденствия – 22 сентября в 22:21 по московскому времени, пишет «КП».

Каким будет День осеннего равноденствия 2021

Во время осеннего равноденствия энергетика на Земле будет уравновешенной. Из-за гармонии Солнца и Луны станет стабильным и эмоциональное состояние людей, сообщает DailyHoro.ru. Боль из прошлого отпустит, ослабеет, на задний план уйдут апатия и стресс.

Астрологи считают осеннее равноденствие моментом трансформации всего живого. Они рекомендуют 22 сентября 2021 посетить парикмахера, сделать маникюр, обновить гардероб.

Специалисты по звездам советуют в день осеннего равноденствия совершать как можно больше хороших поступков. Чем больше добра в этот день человек принесет в мир, чем счастливее будет завершение года.

День осеннего равноденствия подарит много оптимизма и добра.

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