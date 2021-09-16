Горняк22: В Алтайском крае осудили двух сбытчиц контрафактного алкоголя и сигарет

Сигареты. Табачная продукция Фото: Фото: pixabay.com

Как выяснило следствие, одна из осужденных уже была судима ранее за такое же преступление – апелляционный суд счел избранное наказание справедливым

Двух жительниц Павловского района Алтайского края осудили в общей сложности к двум годам лишения свободы и выплате денежных штрафов за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт безакцизных табачных изделий и алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, торговлю жительницы региона осуществляли в крупном размере – на сумму более 244 тысяч рублей.

В 2020 году две жительницы края договорились и приобрели у неустановленного лица контрафактную продукцию. Товар хранили в складе, который арендовали, а покупателям предлагали спиртное и сигареты в розничном магазине, предлагая позвонить по определенному номеру телефона.

При обыске полиция изъяла со склада более 2000 пачек сигарет и более 80 бутылок с алкоголем.

Суд вынес женщинам наказание: одной, которая была уже ранее судима за такое же преступление, было назначено 2 года и 10 дней колонии общего режима и штраф в размере 180 тысяч рублей, второй – 1 год 8 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, и штраф в размере 130 тысяч рублей.

ТОЛК