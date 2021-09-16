ГОРНЯК22 17.09.2021
Спорт

Горняк22: Жительница Барнаула смогла отсудить компенсацию у стоматологов

Горняк22
16 часов Ago

Стоматолог Фото: pixabay.com

Плохо установленные брекеты и травмированное лицо пациентки с Алтайского края привлекли внимание не только краевых и федеральных СМИ, но и правоохранительных органов

15 сентября в Алтайском краевом суде слушалось дело о причинении ущерба здоровью пациентки из Барнаула Ольги Сухановой. Девушка обвинила одну из частных стоматологических клиник Барнаула в том, что врачи плохо установили брекеты и на лице у девушки появилась опухоль.

Вердикт апелляционного суда – ущерба здоровью нанесено не было, а косметические дефекты на лице не являются результатом действия врачей.

Однако, как сообщает «Катунь 24», деньги девушка все-таки получит. Клиника небрежно вела медицинскую карту пациентки – за это на медицинское учреждение наложен штраф. Кроме того, Ольга Суханова получит компенсацию в размере 163 тысяч рублей (первоначально она требовала от клиники более 1,5 млн рублей).

С решением Алтайского краевого суда пациентка согласилась, назвав его «справедливым».

ТОЛК

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