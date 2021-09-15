Горняк22: 18 сентября в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
Ярмарка Фото: pexels.com
В связи с эпидемиологической обстановкой покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим. Дополнительную информацию можно получить по телефону 37-04-64
В субботу, 18 сентября, в каждом барнаульском районе пройдут осенние продовольственные ярмарки, сообщает пресс-служба мэрии города.
На ярмарке горожане смогут приобрести фрукты, овощи, муку, крупы, яйцо, сахар, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, колбасные и рыбные деликатесы от производителей.
Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36, и ул.Чайковского, 21;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71.
Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае больше всего в Сибири подорожала продуктовая корзина. Самую дорогую корзину при этом зафиксировали в Красноярском крае. Набор продуктов питания составляют на одного человека. В него входит 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов.