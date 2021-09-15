Горняк22: Обвиняемого в убийстве тюменской школьницы проверяют по схожему делу

Полиция Фото: pixabay.com

10 лет назад, когда мужчина работал в МВД, его уже проверяли на причастность к убийству школьницы в ХМАО, но преступление так и осталось нераскрытым, а сам обвиняемый переехал в Тюмень

Обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени Виталия Бережного подозревают в причастности к убийству и изнасилованию еще одного ребенка – 12-летней Насти Трегубовой, которое случилось 10 лет назад в Нягани, сообщает «КП».

В пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югре подтвердили, что мужчину действительно проверяют на причастность к этому уголовному делу.

Настя Трегубова пропала весной 2011 года по дороге из школы. Через несколько дней девочку нашли задушенной и со следами изнасилования. Мама школьницы рассказала полицейским, что перед пропажей дочь переписывалась с мужчиной.

Под подозрение попал Алексей Белов. На допросе он признался и рассказал, что преступников было трое. Позже он отказался от показаний и заявил, что в МВД испугался, что его убьют. После этого сотрудников МВД проверили на причастность к убийству девочки.

Проверку прошел и Виталий Бережной. Мужчина в период расследования начал много пить, что вызвало подозрение у следователей. Вскоре его попросили уволиться из-за запоев. Дело об убийстве девочки в Нягани осталось нераскрытым.

Напомним, что Виталий Бережной признался на допросе, что убил Настю Муравьеву в состоянии алкогольного опьянения. Он заманил девочку в квартиру, изнасиловал, а после задушил, связав ее руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. Через полтора месяца он решил избавиться от трупа. Мужчина спрятал тело в камышах на берегу Оброчного озера.

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