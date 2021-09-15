Горняк22: Сына бывшего вице-мэра Барнаула Дёмина подозревают в угрозах сотруднику ФСБ

Суд над Сергеем Дёминым и его семья (слева) Фото: "Толк"

Мужчина угрожал физической расправой оперативному сотруднику ФСБ, который работал в рамках уголовного дела о взятках его отца

Сын бывшего замглавы Барнаула 34-летний Олег Дёмин стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ. По данным «Толка», мужчина угрожал насилием представителю власти, а именно оперативному сотруднику ФСБ, который сопровождал уголовное дело его отца. Информацию подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю.

После того как Сергей Дёмин получил приговор за взятки – 9 лет лишения свободы, – его сын стал атаковать сотрудника ФСБ в мессенджере, где в ходе аудиоразговора, а также письменно угрожал расправой.

Угроза применения насилия к представителю власти наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), в котором подозреваемыми также являются члены семьи осужденного Дёмина. После оглашения приговора его супруга устроила в зале суда истерику: с обилием нецензурной брани она оскорбляла судью и сотрудника прокуратуры. Сын Дёминых также нелестно отзывался о прокуроре.

Супруга бывшего чиновника обвиняла судью и сотрудника прокуратуры в продажности, называла их «тварями», а также желала им смерти. Ее сын спрашивал у прокурора, как он будет кормить детей «своими грязными руками», намекая на то, что следствие было нечестным.

Приговор в отношении Сергея Дёмина еще не вступил в силу, так как сторона защиты намерена обжаловать вердикт.

ТОЛК