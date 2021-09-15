Горняк22: Жителям Алтайского края компенсируют до 100% затрат на подключение к газу
Газ Фото: pixabay.com
Постановление губернатора регламентирует порядок предоставления такой матпомощи, а также расширяет перечень получателей выплаты
Получить компенсацию за подключение к природному газу могут жители Алтайского края – соответствующее постановление 14 сентября подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Документ определяет порядок предоставления единовременной материальной помощи – претендовать на нее могут собственники домов, которые заключили договоры и подключили газ после 21 апреля 2021 года.
Постановление также существенно расширяет перечень получателей выплаты. В него также вошли:
семьи погибших ветеранов боевых действий
ветераны боевых действий,
лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда»,
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,
участники Великой Отечественной войны.
Сколько компенсируют
В зависимости от категории предусмотрена компенсация 50, 75 и 100% от понесенных на внутридомовую газификацию затрат.
Куда обращаться
Для оформления компенсации собственники домов могут обращаться в управления соцзащиты по месту проживания через МФЦ и портал госуслуг.
Ранее инициативу компенсировать газификацию людям, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы социальной газификации поддержал президент России Владимир Путин.