Горняк22: В Барнауле женщина на внедорожнике сбила мотоциклиста

Место ДТП Фото: instagram.com/gibdd22

В результате столкновения водитель байка получил травмы. С места происшествия его доставили в горбольницу №1 для оказания медпомощи

29-летний мотоциклист пострадал в ДТП с внедорожником в Барнауле. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД в своем Instagram.

Авария произошла днем 14 сентября в частном секторе – на пересечении улицы Партизанской и Революционного переулка.

По предварительным данным ведомства, 39-летняя женщина-водитель за рулем Land Rover Discovery допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki.

Мотоциклиста доставили в горбольницу №1, о его состоянии не сообщается.

27 августа в ДТП с автомобилем на Змеиногорском тракте Барнаула погиб мотоциклист.

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