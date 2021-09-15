Горняк22: Энергетики рассказали, когда завершат ремонт сетей на Ядринцева в Барнауле

Ремонт теплосетей на ул. Ядринцева Фото: Дарья Тяжина

На пересечении Ядринцева и Папанинцев идет масштабная перекладка теплосетей с увеличением диаметра труб, что требует больших трудозатрат

Ремонт теплосетей на улице Папанинцев в Барнауле в районе пересечений с проспектом Социалистическим и переулком Ядринцева находится в завершающей стадии. После окончания работ СГК восстановит асфальт, который пришлось повредить.

По словам директора Барнаульской теплосетевой компании Александра Гросса, на проспекте Социалистическом уже сделали тротуар, а в ближайшие пару дней восстановят и проезжую часть. В переулке Ядринцева же сложный большой проект, который требует больше времени.

«Там лежала труба диаметром 300 мм, а сейчас мы перекладываем диаметром 500 мм. В связи с этим требуется большая выемка грунта. Работаем в стесненных условиях, идем практически по двору», – объяснил директор БТСК.

До 21 сентября специалисты планируют завершить сварочные работы, затем начнут изолировать трубы и засыпать их. В обязательном порядке территорию благоустроят. Помимо восстановления асфальта и высадки уничтоженных деревьев, специалисты СГК планируют высадить дополнительные саженцы.

«На следующий год мы высадим деревья, которые захотят жители, – в качестве компенсации за неудобства и чтобы оставить о себе хороший след», – сказал Александр Гросс.

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