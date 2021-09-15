Горняк22: Жителям Алтайского края компенсируют до 100% затрат на подключение к газу

Газ Фото: pixabay.com

Постановление губернатора регламентирует порядок предоставления такой матпомощи, а также расширяет перечень получателей выплаты

Получить компенсацию за подключение к природному газу могут жители Алтайского края – соответствующее постановление 14 сентября подписал губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Документ определяет порядок предоставления единовременной материальной помощи – претендовать на нее могут собственники домов, которые заключили договоры и подключили газ после 21 апреля 2021 года.

Постановление также существенно расширяет перечень получателей выплаты. В него также вошли:

семьи погибших ветеранов боевых действий

ветераны боевых действий,

лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда»,

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,

участники Великой Отечественной войны.

Сколько компенсируют

В зависимости от категории предусмотрена компенсация 50, 75 и 100% от понесенных на внутридомовую газификацию затрат.

Куда обращаться

Для оформления компенсации собственники домов могут обращаться в управления соцзащиты по месту проживания через МФЦ и портал госуслуг.

Ранее инициативу компенсировать газификацию людям, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы социальной газификации поддержал президент России Владимир Путин.

ТОЛК