Горняк22: В Барнауле женщина на внедорожнике сбила мотоциклиста
Место ДТП Фото: instagram.com/gibdd22
В результате столкновения водитель байка получил травмы. С места происшествия его доставили в горбольницу №1 для оказания медпомощи
29-летний мотоциклист пострадал в ДТП с внедорожником в Барнауле. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД в своем Instagram.
Авария произошла днем 14 сентября в частном секторе – на пересечении улицы Партизанской и Революционного переулка.
По предварительным данным ведомства, 39-летняя женщина-водитель за рулем Land Rover Discovery допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki.
Мотоциклиста доставили в горбольницу №1, о его состоянии не сообщается.
27 августа в ДТП с автомобилем на Змеиногорском тракте Барнаула погиб мотоциклист.