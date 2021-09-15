Горняк22: В России предложили платить матерям зарплату в 30 тысяч рублей

Мать и ребёнок Фото: pixabay.com

Телеведущая Марина Ким предложила платить женщинам с детьми зарплату, ведь рожая и воспитывая детей, они теряют трудовой стаж

Ведущая Первого канала Марина Ким предложила ввести в России «материнскую зарплату» в размере около двух МРОТ, сообщает «ФедералПресс».

Телеведущая отметила, что если женщина рожает троих детей, то теряет десять лет трудового стажа, а также определенный доход.

«Материнство нужно приравнять к профессии и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая мать», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что с 2022 года в России выплаты по беременности и родам станут беззаявительными. Сведения об уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в Фонд социального страхования от работодателя, а о факте рождения ребенка – из информационной системы загса.

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