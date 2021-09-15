Горняк22: На Алтае женщину задержали за попытку изощренного убийства экс-свекрови

Нож. Убийство Фото: pixabay.com

Обвиняемая, уже имевшая криминальный опыт, напала на бывшую родственницу, у которой жила после освобождения из мест лишения свободы

В Алейске (Алтайский край) женщину задержали за покушение на убийство. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел 9 сентября.

По данным следствия, 38-летняя горожанка, которая лишь недавно освободилась из мест лишения свободы, напала на бывшую свекровь в процессе совместного распития спиртного.

«Из-за малозначительного повода злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочередно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости», – сообщили в ведомстве.

Медики смогли спасти 70-летнюю пострадавшую. Обвиняемую отправили в СИЗО.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле жениха убили накануне свадьбы ударом ножа в грудь.

ТОЛК