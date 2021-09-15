Горняк22: Студентам алтайских педколледжей и вузов предложили доплачивать по пять тысяч

Студенты Фото: Толк

Дополнительные выплаты планируется делать к основной учебной стипендии. Такую инициативу может рассмотреть региональное Заксобрание

В Алтайском крае студентам педагогических колледжей и вузов могут начать доплачивать по пять тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данным ресурса, в ближайшее время соответствующий законопроект намерены рассмотреть в региональном Заксобрании.

Речь идет о районной стипендии – доплаты будут идти в качестве бонуса к основной. Кто именно и на каких основаниях сможет получить выплату – не уточняется.

Ранее стало известно, что студентам-медикам в Барнауле компенсируют плату за обучение.

ТОЛК