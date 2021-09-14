Горняк22: Жительница Барнаула добилась взыскания штрафа за некачественную операцию на носу

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

Ранее суд назначил пострадавшей горожанке моральную компенсацию, а в назначении штрафа отказал. Однако такое решение не устроило прокурора

Прокуратура отстояла права жительницы Барнаула, которой сделали некачественную операцию на носу в одной из частных клиник города, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

В октябре 2018 года жительница Барнаула по полису ДМС обратилась в одну из частных клиник, чтобы сделать операцию по устранению деформации носовой перегородки. После операции женщина заметила изменение формы носа, также у нее случился провал хрящевой части.

Тогда она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителей.

Центральный суд Барнаула одобрил взыскание компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Однако в штрафе ей отказали, так как вина врачей не была доказана.

Прокурор не согласился с таким решением и подал апелляцию. Также он ходатайствовал о проведении судмедэкспертизы, которая впоследствии подтвердила вину сотрудников клиники.

Таким образом, клинике назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Похожая история произошла с жительницей Барнаула Ольгой Сухановой, которая пострадала от действий стоматологов в одном из частных центров города. Она рассказала, что в клинике ей неправильно установили брекеты, в результате началось воспаление и сильные боли. Из-за отека у женщины оказалось обезображено лицо, она вынуждена носить защитную маску. А когда в клинику нагрянули журналисты НТВ, один из сотрудников напал на них и выгнал силой из помещения. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

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