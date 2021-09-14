Горняк22: Алтайский депутат не смог отстоять в суде право на участие в выборах в АКЗС

Андрей Секрета Фото: Виталий Барабаш

Парламентарий пытался убедить суд в том, что он имеет право участвовать в выборах, так как не знал, что его активы являются зарубежными

Алтайский краевой суд встал на сторону избирательной комиссии Рубцовского района, которая требовала отменить регистрацию депутата от ЛДПР Андрея Секреты в качестве кандидата на выборы в АКЗС, сообщает «Банкфакс».

Требование ТИК связано с тем, что на момент регистрации Секрета владел одной ценной бумагой IT-компании Mail.ru, которая считается российской. Однако на бирже эти активы считаются глобальными депозитарными расписками, эмитентом которых является международный банк Citibank N. A.

Сам кандидат уверял, что он не знал об иностранном происхождении бумаги. Также он заверил, что избавился от нее, как только узнал об этом. Однако суд это не убедило, так как он нарушил избирательное законодательство, в котором указано, что на момент подачи документов кандидат не может владеть иностранными активами.

Секрета намерен подать жалобу на решение суда. Он заявил, что у него есть доводы, связанные с формальностью данного решения.

Ранее депутат рассказал, что купил несколько акций Mail.ru через российского брокера, так как решил сформировать накопления на пенсию с помощью вложений на фондовой бирже. Он добавил, что был полностью уверен, что поддержал отечественную IT-компанию.

1 сентября избирком попросил его объяснить владение иностранными ценными бумагами. Тогда Секрета и выяснил, что акции Mail.ru являются глобальными депозитарными расписками (ГДР). Это финансовый инструмент, который гарантирует право собственности на акции, размещенные на хранение в зарубежном банке. Он законно позволяет инвесторам-нерезидентам владеть иностранными ценными бумагами.

Секрета заявил, что, узнав обо всем, продал акции. Причем в убыток, так как котировки Mail.ru просели, и корыстного умысла он не имел.

ТОЛК