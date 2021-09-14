Горняк22: Эксперт рассказал, как быстро сдать экзамены на права

Водитель Фото: pixabay.com

Специалист отметил, что изучение правил дорожного движения и ответов на экзаменационные билеты может стать рутиной, но важно настроить себя, что эти знания могут спасти вам жизнь

Чтобы успешно сдать экзамен на права рекомендуется использовать специальные подходы как к теоретической, так и к практической частям, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев, сообщает «Прайм».

«Наиболее эффективно освоить теорию можно с помощью приложений, которые будут преподносить материал в интересной игровой форме», – отметил он.

По словам эксперта, для успешной сдачи практики нужно увеличить количество часов вождения и упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена.

«До сдачи на права можно пройти специальные курсы повышения водительского мастерства. Они помогут адаптироваться к машине и научиться действовать в нештатных ситуациях», – подчеркнул Егор Васильев.

Ранее сибиряк пришел на экзамен в автошколу пьяным и получил 10 суток ареста. Инспектор по вождению почувствовал запах алкоголя даже при открытых окнах автомобиля. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования на опьянение и заявил, что действительно накануне пил алкоголь.

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