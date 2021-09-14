Горняк22: Водитель автобуса Новосибирск – Барнаул психанул и бросил пассажиров на трассе

Автобус Фото: pixabay.com

Водителю не понравилось, что рядом с ним по телефону разговаривал один из пассажиров. Однако отсаживаться в другое место мужчина отказался

Водитель автобуса, следовавшего рейсом из Новосибирска в Барнаул, остановился на трассе и покинул транспортное средство, сообщает ГТРК Новосибирск.

Инцидент произошел 10 сентября. Автобус отправился от речного вокзала Новосибирска в 18.15. По словам очевидцев, водитель сделал замечание мужчине, который сидел на первых сидениях, за то, что он разговаривал по телефону. При этом остальные пассажиры отметили, что им разговор не мешал. Водитель предложил мужчине пересесть в конец автобуса. Однако тот отказался и предложил шоферу самому выйти из автобуса.

Тогда водитель взял сумку и ушел вдоль дороги, бросив пассажиров и ключи в замке зажигания.

В итоге брошенным людям пришлось голосовать на дороге. Благодаря пробке, им удалось остановить попутный автобус, который следовал до Усть-Каменогорска.

«Он подверг нас опасности. Ведь междугородним автобусам запрещено останавливаться где попало. Водитель был явно в неадекватном состоянии. Почему таких допускают на междугородние рейсы? И вообще, почему разговор по телефону является проблемой?» – сказал один из пассажиров.

В компании «Пассажирские перевозки» подтвердили информацию о данном инциденте, отметив, что 13 сентября водитель уволился.

Ранее сообщалось, что 1 сентября водитель барнаульского автобуса №58, предположительно, не выпустил ребенка на своей остановке из-за того, что его стошнило в транспорте. При этом мужчина потребовал убрать за собой или заплатить деньги за уборку. Денег у него с собой не оказалось, и он позвонил отцу.

ТОЛК