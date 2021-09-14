Горняк22: В Новосибирской области задержали мужчину, который приставал к детям

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительной информации, жертвами педофила, которых он удерживал в кустах, стали два семилетних мальчика и один 12-летний подросток

В Искитиме Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стало известно, что местные жители заявили в полицию о том, что неизвестный мужчина приставал к детям в лесополосе, за магазином «Морковка» на улице Советской.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Дело на контроль взяла прокуратура.

По предварительной информации, мужчина совершил сексуальные действия над тремя мальчиками. Один из них – 12-летний подросток – сбежал и рассказал о случившемся продавцу ближайшего магазина, сообщает «Весь Искитим».

Ранее на Алтае мужчина получил 19 лет строгого режима за насилие над 9-летней девочкой. Подсудимый как минимум четыре раза надругался над своей племянницей.

Девочка боялась обо всем рассказать взрослым, но о произошедшем узнал ее дедушка и сообщил об этом в полицию.

ТОЛК