Горняк22: На Алтае пенсионерка отдала мошенникам на «конвертацию» более 1 млн рублей

Рубли Фото: pixabay.com

Женщина стала очередной жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка поняла, что её обманули, только тогда, когда узнала о списании денег со счета

В Турочакском районе Республики Алтай 64-летняя местная жительница потеряла более 1 млн рублей после звонка от мошенника, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Стало известно, что женщина положила на свой счет более 1 млн рублей, который выручила от продажи земельного участка. Кроме того, на валютном счету у пенсионерки хранились 600 долларов, которые она собиралась перевести в рубли.

Мошенник, зная об этом, предложил пострадавшей мгновенную конвертацию денег и их перевод на сберегательный счет. Для этого он попросил женщину назвать ему коды и пароли. Пенсионерка сообщила преступнику все данные, а потом получила смс о списании с ее счета более 1,1 млн рублей. Больше мужчина на связь не выходил.

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее житель Алтайского края хотел вызвать проститутку, а стал жертвой мошенников. Незнакомка попросила предоплату в размере двух тысяч рублей, а потом мужчина получил смс о списании 45 тысяч рублей. В МВД установили, что номер телефона злоумышленницы зарегистрирован в Самарской области.

ТОЛК