Горняк22: В России поддержали идею отмены обязательного техосмотра

Водитель Фото: pexels.com

Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Ранее о добровольности процедуры высказывался первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак

Правительство РФ поддержало инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов физических лиц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Практика показывает, что водители сами активно следят за собственной безопасностью. Будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», – подчеркнул он.

По словам авторов законопроекта, отмена техосмотра продиктована низкой вероятностью участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр.

«Обязательный техосмотр нужно будет проводить только при смене владельца и в случае если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее автомобилистам отменили техосмотр ради получения ОСАГО для упрощения процесса оформления полиса. Новшество вступило в силу 29 августа. Теперь правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила инициативу о полной отмене ТО.

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