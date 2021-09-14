Горняк22: «Денег нет, но вы держитесь». Гадаем по цитатам именинника Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев Фото: vk.com/dm

14 сентября день рождения отмечает третий президент России, бывший премьер-министр, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В 1990 году он закончил аспирантуру ЛГУ, став кандидатом юридических наук. До 1999 года преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете, и одновременном начал делать политическую карьеру. В 2000-2003 годах также работал в руководстве «Газпрома».

С 2003 года Дмитрий Медведев руководил Администрацией президента РФ. В 2008-м его избрали президентом страны. С 2012 и по 2020 годы возглавлял правительство страны. Женат, есть сын Илья.

За свою карьеру Дмитрий Медведев произнес много острых заявлений. В день рождения политика предлагаем вам погадать по самым любопытным, ярким и даже философским цитатам.

Гадаем по самым ярким цитатам Дмитрия Медведева

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