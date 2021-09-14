Горняк22: В Бийске легковой автомобиль влетел в отбойник моста
Место ДТП Фото: instagram.com/auto.expert22
По предварительным данным, водитель сел за руль в состоянии опьянения. С места происшествия его увезла бригада скорой медицинской помощи
В Бийске днем 13 сентября легковой автомобиль врезался в ограждение путепровода. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий».
Уточняется, что ДТП произошло в районе табачной фабрики.
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При каких обстоятельствах случилась авария – не известно. Однако, предварительно, водитель был в состоянии опьянения.
С места происшествия его забрала бригада скорой помощи.
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