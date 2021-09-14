Горняк22: Теннисист Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов за победу на US Open

Даниил Медведев Фото: instagram.com/medwed33

Первый и последний раз в мужском турнире российский теннисист побеждал 21 год назад. Тогда Марат Сафин обыграл Пита Сампраса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в финале турнира серба Новака Джоковича и выиграл US Open, сообщает «Чемпионат».

Соперники провели на корте 2 часа 17 минут. Медведев одержал победу в трех сетах 6:4, 6:4, 6:4. Для 25-летнего спортсмена эта победа стала первой в турнирах серии «Большого шлема». До этого он дважды доходил до финалов, но оба раза проигрывал: испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

Медведев завоевал 13-й титул в карьере. Свою победу он посвятил жене Дарье. По его словам, таким образом он решил ее поздравить с трехлетней годовщиной свадьбы.

В настоящий момент теннисист занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступая только Джоковичу.

Ранее барнаульский «АлтПолитех» вышел в следующую стадию Кубка России по мини-футболу. В следующей стадии Кубка команда сыграет с победителями еще двух квартетов с Востока. Кроме того, в плей-офф барнаульцам предстоит матч с одной из команд российской мини-футбольной Суперлиги.

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