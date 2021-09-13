Горняк22: «Усталая, но живая»: алтайские волонтеры рассказали о поисках пропавшей бабушки

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

В начале сентября ночи уже стали холодными — это осложняло положение пропавшей женщины, которая более суток провела в лесу

Сотрудники отряда «Лиза Алерт» рассказали, как велись поиски пропавшей дезориентированной бабушки в Егорьевском районе. Об этом сообщает «Лиза Алерт».

Отряд ночью 7 сентября получил сообщение, что 72-летняя Людмила Вильская днем ушла из дома и не вернулась. Такая заявка у поисковиков считается срочной, так как наступила ночь, а вероятность, что пропавшая, у которой могут быть проблемы с памятью, вернется домой составляет всего 2%.

«Бабушка ушла еще в два часа дня, в легкой блузке и бриджах, уже 11 часов она не дома, ночи все холоднее и холоднее, температура опустилась до 10 градусов. Свидетельств нет, село осмотрели, бабушки нигде нет», – рассказывают поисковики.

Сначала добровольцы пошли на старый адрес, где проживала пропавшая, там ее не оказалось.

Дочь сообщила, что ее мать всегда гуляет по двум улицам и никуда не сворачивает. Полиция уже начала поиски. Добровольцы подтянулись на следующий день.

В селе, где пропала бабушка, собралось около 40 человек из разных ведомств и местных жителей. Встретились с начальником отдела полиции, военными, представителем МЧС и главой администрации села. В сельсовете развернули штаб, на карте наметили зоны поиска и возможные маршруты передвижения бабушки. Выяснили, что бабушка свернула с привычного для неё маршрута.

Позже стало известно, что охотники видели бабушку недалеко от берега озера Горькое».

«Наконец-то появилось понимание района поиска, но у нас больше суток, как человек пропал. Прошедшей ночью было холодно… Мы обязаны успеть… «, – говорят добровольцы.

Ориентировочно через 40 минут группа передала сообщение, что бабушка найдена живой. Она не могла передвигаться сама, поэтому поисковики ее эвакуировали и передали медикам скорой помощи. Бабушку осмотрели врачи: она была усталая, обезвожена, сильно покусана комарами.

Напомним, в селе Шубинка Егорьевского района пропала 72-летняя Людмила Вильская. 7 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении и домой не вернулась. Известно, что женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

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