Горняк22: Почти 5 тыс. больных коронавирусом скончались в Алтайском крае с начала пандемии

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего в крае на новую коронавирус обследовано 2 024 461 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 233,8 исследования на каждые 100 тысяч жителей

В Алтайском крае выявили 236 новых случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае. Общее число зараженных на 12 сентября достигло 73 314 больных, в том числе инфекцию подхватили 5 219 детей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирусная статистика

25 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 из них – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 999 человек.

Сейчас 518 человек лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

115 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 56 256 человек.

2 628 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона.

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 059 места.

На утро 12 сентября в Алтайском крае прививаются 656,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 59

Бийск – 22

Рубцовск – 21

Новоалтайск – 11

Алейск – 10

Заринск, Славгород, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших

Первомайский район – 7

Благовещенский, Волчихинский районы – по 6

Змеиногорский, Поспелихинский, Калманский, Павловский, Рубцовский районы – по 5

Третьяковский район – 4

Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Завьяловский, Михайловский, Новичихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 3

Алтайский, Ребрихинский, Усть-Пристанский район – по 2

Егорьевский, Ключевской, Краснощековский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что 36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса.

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