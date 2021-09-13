Горняк22: Барнаульца задержали за постановку на учет 26 мигрантов

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

За незаконную постановку на учет 11 сентября участковый по Железнодорожному району задержал местного жителя. По данному факту возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали 54-летнего барнаульца за то, что он поставил на учет 26 мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предположительно, задержанный фиктивно поставил на учет по своему месту жительства 26 граждан ближнего зарубежья.

В связи с этим по данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 45-летнего гражданина РФ будут судить за организацию незаконной миграции. По данным следствия, обвиняемый, который проживал в Казахстане, с двумя барнаульцами искали иностранцев, которые хотели приехать в Россию во время действий ограничительных мер, и организовывали для них незаконный въезд в страну.

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