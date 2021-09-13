Горняк22: Мужчина напал на девятилетнюю девочку и ограбил ее в Подмосковье

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения

В подмосковном Солнечногорске мужчина напал на девятилетнюю девочку и украл у нее сотовый телефон, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Подозреваемого задержали. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

По версии следствия, 11 сентября он похитил телефон у ребенка, ударив девочку два раза по лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия.

Ранее сообщалось, что в Киселевске Кемеровской области пропали без вести две десятилетние девочки. Утром 6 сентября они ушли в школу и не вернулись домой. Позже их нашли изнасилованными и задушенными. Подозреваемого уже задержали – ему предъявили обвинение.

ТОЛК